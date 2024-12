Storico successo della squadra di Palladino, che supera 1-0 i sardi ed eguaglia il suo record di vittorie consecutive in Serie A (otto come nel 1960). Viola al terzo posto insieme all'Inter (entrambe con una partita in meno). Chance in avvio per Sottil e Dodò, rossoblù pericolosissimi con Piccoli e Makoumbou. Il gol-vittoria lo firma Cataldi, che lo dedica a Bove. Nella ripresa ci provano Ikoné e Gaetano

FOTO. CATALDI DEDICA IL GOL A BOVE - CLASSIFICA - PAGELLE