All’Olimpico la Roma cerca il rilancio e ospita il Lecce, a pari punti in classifica. Dovbyk non recupera dall’influenza e non va nemmeno in panchina: davanti gioca Dybala sostenuto dalla coppia Saelemaekers-El Shaarawy. Anche Cristante non ce la fa: a centrocampo confermato Paredes in regia, con Pellegrini fuori. Giampaolo è senza Gallo: gioca Jean, Rebic parte titolare in attacco. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW