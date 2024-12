Al Bologna basta un gol di Odgaard per superare la Fiorentina in casa 1-0. La squadra viola si ferma dopo 8 vittorie consecutive in campionato. Con questa vittoria il Bologna rilancia le proprie ambizioni europee salendo a 25 punti, con una partita da recuperare, mentre la Fiorentina rimane a quota 31, ancora in piena zona Champions. Lutto per Palladino che in questo turno ha lasciato la panchina al vice Citterio

