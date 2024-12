Tre punti d'oro per la squadra di Fabregas, che torna a vincere dopo due mesi e mezzo battendo nel finale i giallorossi. Roma ancora a 16 punti, uno in meno per il Como. Out Hummels nel riscaldamento, gioca Hermoso. Pericoloso Saelemaekers in avvio, traversa di Paz su punizione. Assalto del Como nella ripresa: tentativi di Da Cunha, Fadera, Cutrone e Goldaniga. Chance sprecata da Dybala. Gli azzurri la vincono nel recupero: Gabrielloni segna al 93' (assist di Cutrone) e serve il raddoppio a Paz

