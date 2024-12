Privo di Cristante e Paredes, Ranieri schiera Le Fée con Koné. Confermato Abdulhamid a destra, davanti c'è ancora Dybala centravanti rifornito da Saelemaekers ed El Shaarawy (e non Pellegrini). Fabregas punta sull'ex Belotti con Strefezza, Paz e Fadera a sostegno. A sinistra gioca Barba, Goldaniga preferito ancora a Dossena. Diretta alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD