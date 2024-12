L'arbitro Mariani ha sospeso la sfida dello Stadium al 6' per via di alcuni cori discriminatori provenienti dal settore occupato dai tifosi viola verso Dusan Vlahovic. Dopo l'annuncio dello speaker dell'Allianz, che invitava i tifosi a interrompere immediatamente i cori di discriminazione razziale per evitare la sospensione della partita, l'arbitro ha dato l'ok per la ripresa del match dopo due minuti di interruzione

