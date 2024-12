Le pagelle di Juventus-Fiorentina 2-2

Finisce 2-2 tra Juve e Fiorentina. Il migliore in campo è Thuram, autore di una doppietta, nella squadra di Motta bene anche Locatelli. Vlahovic prende un 6. Unici sotto la sufficienza sono McKennie, Mbangula e -quando entra- Cambiaso. Voti alti, nella squadra di Palladino, per Kean, Sottil e De Gea. Il peggiore tra i viola è Gudmundsson. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Andrea Marinozzi

JUVENTUS-FIORENTINA, HIGHLIGHTS