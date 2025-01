Andrea Pinamonti non ha ancora trovato il gol contro il Lecce in Serie A e tra le squadre contro cui non ha segnato solamente contro Lazio (sette) e Atalanta (nove) conta più gare che con i giallorossi; l’attaccante del Genoa ha trovato finora sei gol in questo campionato e solo in due stagioni di Serie A ha fatto meglio finora (11 nel 2023/24 e 13 nel 2021/22).