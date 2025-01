Non si sblocca mai il punteggio all'Olimpico Grande Torino. Suzuki è eccezionale all'inizio del match su un paio di occasioni per Adams, prima di testa e poi di destro al volo, e all'ultimo secondo toglie dalla porta un destro violento di Linetty. In mezzo tanto equilibrio e anche qualche occasione per il Parma, soprattutto dopo l'ingresso di Bonny. Mihaila però è il più pericoloso con una rete annullata nel primo tempo (fuorigioco di Cancellieri) e un palo nella ripresa

