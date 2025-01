Il Cagliari vince in rimonta contro il Monza e conquista tre punti preziosi in chiave salvezza. Brianzoli avanti dopo cinque minuti grazie ad un gol di Caprari che dal dischetto batte Scuffet dopo un fallo di mano di Makoumbou. La reazione dei sardi non si fa attendere e già al 21' arriva il pareggio firmato da Zortea con un sinistro da fuori area. Il gol decisivo lo segna all'inizio della ripresa Piccoli. Monza in dieci dal 64' per l'espulsione di D'Ambrosio

