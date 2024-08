La squadra di Conte trova i primi tre punti in campionato battendo il Bologna al Maradona 3-0. Match equilibrato per quasi tutto il primo tempo. Kvaratskhelia prima colpisce un palo di testa e poi serve l'assist vincente per Di Lorenzo: 1-0. Nella ripresa, il Napoli prova a chiuderla e poi ci riesce con una conclusione dalla distanza di Kvaratskhelia. Nel finale arriva anche il gol di Simeone su assist di Neres

