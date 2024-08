Inizia male la stagione giallorossa all'Olimpico. L'Empoli ottiene la sua prima storica vittoria in trasferta contro la Roma, passando in vantaggio meritatamente con Gyasi dopo un ottimo primo tempo e raddoppiando al 61' con un rigore guadagnato da Esposito e trasformato da Colombo. La squadra di De Rossi riapre il match nel finale con Shomurodov e viene fermata dai legni: una traversa per Pellegrini e due pali per Mancini e Dybala

