Prima vittoria per il Torino di Paolo Vanoli. I granata, in un clima pesante a causa della contestazione pre gara per il mercato, hanno vinto in casa contro l'Atalanta grazie alle reti di Adams e Ilic e a Milinkovic-Savic, che nel finale ha parato un rigore calciato da Pasalic. Inutile il terzo gol in maglia atalantina di Retegui

LE PAGELLE DI TORINO-ATALANTA