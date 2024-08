Al debutto davanti al suo pubblico, l’Udinese non sbaglia e batte per 2-1 la Lazio di Baroni. Nel primo tempo in gol Lucca dopo solo 5', con la Lazio che fatica a costruire qualche occasione da gol pericolosa. Nella ripresa arriva il raddoppio firmato da Thauvin. Nonostante l’espulsione di Kamara nei padroni di casa, la Lazio riesce a riaprirla solo nel finale con il gol di Isaksen nel recupero