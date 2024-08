Esordio stagionale a San Siro per l'Inter campione d'Italia in carica che ospita il Lecce. Inzaghi conferma il suo classico 3-5-2, con Taremi che affianca Thuram in attacco (Lautaro fuori per un affaticamento). In difesa gioca Pavard, a destra c'è Darmian. Gotti si affida a Krstovic in avanti, supportato dal tridente Banda-Rafia-Dorgu. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD

