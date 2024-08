Tema mercato a pochi giorni dalla chiusura: "Abbiamo cercato profili con carattere, non solo qualità in campo ma anche a livello umano, visto che abbiamo molti giovani. Se arriverà ancora qualcuno? Abbiamo raddoppiato tutte le posizioni in campo, e non dimentichiamoci del Milan Futuro, a cui crediamo molto. Se prendi troppi giocatori poi chiudiamo i nostri giovani, e noi in loro ci crediamo. La squadra è completa, ma siamo al giorno sei su sette, vediamo cosa può succedere". Su Morata: "E' un leader, oggi è venuto qui per dare supporto da fuori, ed è importante. I giocatori con esperienza possono guidare i giovani" - ha detto a DAZN.