Prima della scorsa giornata (rete all’Inter), Junior Messias non segnava in Serie A da 324 giorni, dal gol alla Roma del 28 settembre 2023; il giocatore rossoblù è andato in gol per due gare di fila nella competizione in sole due occasioni: a febbraio 2023 (contro Monza e Atalanta) e tra marzo e aprile 2021 (contro Bologna e Napoli).