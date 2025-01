Vittoria fondamentale del Lecce che vince lo scontro salvezza in casa dell'Empoli imponendosi 3-1. Gara subito in discesa per i giallorossi che trovano il doppio vantaggio al 6' con Morente e all'11' con Krstovic. Nel secondo tempo gli azzurri accorciano con Cacace al 47' e provano a recuperare lo svantaggio, ma in pieno recupero è ancora Krstovic a battere Seghetti con uno splendido tiro a giro sotto l'incrocio

