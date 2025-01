L'Inter batte l'Empoli a San Siro coi gol di Lautaro, Dumfries e Thuram. Lautaro protagonista in avvio: sue le occasioni più pericolose nel primo tempo, poi la sblocca proprio lui nella ripresa con un destro a giro da fuori. Dumfries fa 2-0 di testa, Esposito prova a riaprire tutto ma Thuram, dentro dalla panchina, firma il 13° gol in campionato e chiude i giochi sul 3-1. Nerazzurri a -3 dalla vetta con ancora una partita in meno rispetto al Napoli

