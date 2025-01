Pecchia schiera Cancellieri centravanti nel tridente con Almqvist e Mihaila: panchina per Man e Bonny. Debutta l'ultimo arrivato Vogliacco, che affianca Valenti in difesa. Privo dello squalificato Zampano e in emergenza in difesa, Di Francesco sceglie Candela e Haps nel trio arretrato. Davanti c'è Yeboah accanto a Pohjanpalo. Diretta alle 15 sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky SEGUI IL LIVE