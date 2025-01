Alla Fiorentina non basta Kean per uscire dalla crisi: il Torino in 10 dalla mezz’ora risponde al gol dell’attaccante viola e porta a casa un altro pari in rimonta. Dembelé al 33’ lascia i suoi in inferiorità numerica (doppio giallo), Kean di testa segna poco dopo. Prima dell’intervallo Toro vicino al pari con l’auto-traversa di Comuzzo, che nella ripresa pasticcia con Adli in fase di costruzione: ne approfitta Gineitis che si presenta davanti a Milinkovic-Savic e lo batte

