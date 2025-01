Due calci di rigore fissano il pareggio nella sfida salvezza al Tardini. Cancellieri sfiora il gol in avvio, lo trova Pohjanpalo su rigore dopo che il Var segnala il contatto tra Keita e Yeboah. Chance per Mihaila e il neoentrato Camara, che si procura il penalty del pareggio trasformato da Hernani. Stankovic salva proprio sul brasiliano, annullato dal Var il vantaggio di Oristanio per fuorigioco. E nel finale Camara e Man sfiorano la rete da tre punti

