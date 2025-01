Come aveva anticipato al microfono di Sky Sport, Dan Sucu è diventato ufficialmente il nuovo presidente del Genoa (oltre ad essere il proprietario del club, in quanto azionista di maggioranza). Lo ha confermato la società rossobù attraverso un comunicato: "Il Genoa CFC comunica che in data odierna (13 gennaio, ndr) si è riunito il Consiglio d’Amministrazione e ha deliberato la nomina di Dan Sucu come nuovo Presidente del Club ".

Sucu: "Il calore dei genoani è indescrivibile"

Queste sono le prime parole di Dan Sucu da nuovo presidente del Genoa: "È un onore essere il presidente del club più antico d’Italia, è una carica che richiede grande responsabilità, e ho intenzione di svolgerla al meglio, con tutto il tempo e le energie necessarie. Con il nostro investimento siamo entrati nel club per aiutarlo a raggiungere la giusta stabilità, e sono certo che opereremo con efficienza per continuare a crescere, lavorando quotidianamente con chi è in società da prima e ha fatto ottime cose, nel segno della continuità. Ho avuto modo di vivere da vicino l'amore e il calore dei genoani e posso garantire che è un’esperienza indescrivibile. Non vedo l’ora di iniziare questo percorso in una realtà così affascinante e unica".