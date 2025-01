I giallorossi si avvicinano al terzino destro dell'Ajax. L'accordo tra i club è a un passo. Salvo colpi di scena, infatti, Rensch non dovrebbe scendere in campo nel match di Eredivisie che la squadra olandese giocherà contro l'Heerenveen domenica alle ore 14.30

La Roma è sempre più vicina a Devyne Rensch. I giallorossi sono infatti a un passo dall'accordo con l'Ajax per il terzino destro che non dovrebbe nemmeno scendere in campo questo fine settimana nel match di Eredivise tra la squadra di Farioli e l'Heerenveen. Considerando l'accordo vicino tra i club, l'intenzione dell'Ajax sarebbe quella di trovare nel corso di queste ore anche il possibile sostituto dell'olandese. Il nome dovrebbe essere quello di Georgios Vagiannidis, ex Inter e al momento al Panathinaikos.