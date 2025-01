Con la cessione chiesta da Ryan, i giallorossi, che sono sempre più vicini a Rensch dell'Ajax per la fascia destra, sono al lavoro per un vice Svilar. Tra le ipotesi spuntano i nomi di Emil Audero del Como e Pierluigi Gollini del Genoa

Con Devyne Rensch sempre più vicino, la Roma continua a essere attiva sul mercato. I giallorossi sono a lavoro per trovare un vice Svilar: Mathew Ryan, infatti, ha chiesto di partire per trovare più spazio e ha diverse possibilità. Per sostituirlo, sono due i nomi nella lista dei giallorossi: Emil Audero del Como e Pierluigi Gollini del Genoa.