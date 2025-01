Allerta meteo, le ultime news su Genoa-Monza

AAllerta arancione dalle ore 18 sulla provincia di Genova dove, alle 20.45 è in programma Genoa-Monza. In questi casi per giocare serve l’ok della prefettura per la quale, al momento, la partita non è a rischio. Nella riunione del Centro Operativo Comunale tutti i piani di agibilità che prevedono accortezze in caso di allerta arancione. Alle 17.30 una conferenza stampa dell’assessore regionale alla Protezione Civile per l’emergenza maltempo. Le previsioni per la serata prevedono un intensificarsi delle piogge.