Grande equilibrio nelle ultime 13 gare tra Venezia e Hellas Verona in casa dei lagunari tra Serie A e Serie B, con quattro vittorie per parte (5 pareggi); successo per 4-3 degli scaligeri in quella più recente il 5 dicembre 2021 (unica volta nella storia della Serie A in cui l’Hellas Verona ha vinto un match dopo essere andato in svantaggio di tre gol).