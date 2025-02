Lo stadio Artemio Franchi è quello in cui Andrea Pinamonti ha giocato più gare in Serie A senza trovare il gol (sei) – infatti, le sue tre reti contro la Fiorentina sono tutte arrivate in casa; l’attaccante del Genoa, in aggiunta, ha realizzato solo una marcatura nelle sue ultime otto presenze in campionato, dopo che ne aveva messe a segno quattro nelle precedenti sette.

I SUOI NUMERI