Termina in parità a San Siro dopo due vittorie rossonere nei derby stagionali. La squadra di Inzaghi rischia di perdere contatto dal Napoli (in campo con la Roma), i rossoneri scivolano all'8° posto. In avvio gol annullati per fuorigioco a Dimarco e Lautaro, che ci prova due volte. Sommer salva su Reijnders, che la sblocca prima dell'intervallo. Maignan attento su Lautaro, Inter sfortunata: triplo palo con Bisseck, Thuram e Dumfries. Ci pensa De Vrij a pareggiare al 93'. GOL E HIGHLIGHTS