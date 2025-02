La Fiorentina ritrova i tre punti anche al Franchi e si riporta in piena zona Champions. Apre le marcature in avvio la magia al volo di Kean, poi alla mezz'ora l'ex Gudmundsson col mancino (deviato) trafigge Leali per il bis. Dopo l'intervallo esce un altro Genoa e dimezza lo svantaggio grazie al colpo di testa di De Winter, ma i viola proteggono la vittoria fino al triplice fischio

PAGELLE - CLASSIFICA