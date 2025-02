L’Udinese non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di campionato (3 pareggi, 2 sconfitte) e non hai mai fatto peggio da quando Kosta Runjaic siede in panchina (cinque gare consecutive senza successi anche tra ottobre e dicembre scorsi); in generale, l’ultima occasione in cui i bianconeri hanno registrato più incontri di fila senza successi con lo stesso allenatore nel massimo torneo risale al periodo tra novembre e dicembre 2023 (sei in quel caso, con Gabriele Cioffi alla guida).