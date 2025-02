Con un bel successo al Dall’Ara, il Bologna riparte in campionato dopo l’esperienza in Champions. De Silvestri fa 1-0 nel primo tempo, il raddoppio è di Fabbian nella ripresa, con il Como che era in 10 dal 38’ (rosso a Fadera). Per il Bologna anche due traverse (Lucumì e Dallinga), la squadra di Fabregas pericolosa con Strefezza e Paz nel recupero. Il Bologna aggancia la Juventus (a parità di partite giocate), il Como non riesce ad allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica

