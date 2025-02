La squadra di Zanetti conquista la sua prima vittoria nel 2025 e sale a 23 punti in classifica, relegando il Monza sempre più all'ultimo posto. Il Verona approccia meglio la gara e sblocca il punteggio con il goffo autogol di Lekovic che, all'esordio da titolare in A, infila nella propria porta. Offensivamente i ragazzi di Bocchetti non riescono a rendersi pericolosi e l'Hellas vince 1-0

