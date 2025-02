La sfida tra Torino e Genoa chiude il sabato di Serie A. Vanoli sceglie Karamoh nel tridente offensivo, completato da Lazaro e Vlasic, alle spalle di Adams. Parte dal 1' anche Tameze. Vieira schiera Vitinha e Miretti ai lati di Pinamonti in attacco. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD