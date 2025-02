Il Verona ha vinto l’ultimo match di campionato contro il Monza e non ottiene due successi di fla in Serie A dal marzo 2024 (contro Sassuolo e Lecce in quel caso). L'Hellas potrebbe inoltre registrare tre partite consecutive senza sconfitta in un singolo campionato per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2023 (tre pareggi in quel caso).