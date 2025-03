Dopo l'eliminazione dall'Europa League, la Roma torna a inseguire un posto in Europa in campionato. Ranieri dà fiducia a Dovbyk con Soulé e Baldanzi in appoggio. Dybala (affaticato) in panchina, Pellegrini fermato dalla febbre alta. Sulla destra torna Saelemaekers dal 1'. Nel Cagliari, Nicola con l'inserimento di Palomino in difesa e Viola alle spalle di Piccoli in attacco. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN 2, disponibile sul canale 215 del telecomando Sky, alle 16

BOLOGNA-LAZIO LIVE