L'argentino, entrato al 64' durante la sfida contro il Cagliari, è stato costretto uscire dopo 10 minuti dal suo ingresso in campo per un problema al ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma probabilmente sarà costretto a saltare gli impegni con l'Argentina contro Uruguay e Brasile, partite valide per le qualificazioni al Mondiale. Dopo la sostituzione per infortunio, Dybala non è riuscito a trattenere le lacrime in panchina

Non arrivano buone notizie per la Roma. Paulo Dybala è stato infatti costretto a lasciare il campo nel match contro il Cagliari per un problema al ginocchio sinistro. L'argentino, entrato al 64' al posto di Soulé, dopo aver tentato un colpo di tacco per servire un compagno ha iniziato a zoppicare vistosamente, fino ad essere costretto a fermarsi. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, probabilmente sarà costretto a saltare le due sfide valide per le qualificazioni al Mondiale con l'Argentina contro Uruguay e Brasile (in programma rispettivamente il 22 e 26 marzo). Una forte delusione per l'argentino, considerando il suo forte attaccamento alla Nazionale. Dybala non era al 100% della forma fisica, come aveva sottolineato anche Ranieri alla vigilia della sfida contro il Cagliari. Al momento della sostituzione (avvenuta dopo appena 10 minuti dal suo ingresso in campo), l'attaccante è uscito dolorante, zoppicando, e le telecamere lo hanno inquadrato in lacrime seduto in panchina. L'unica nota stonata per Ranieri, all'interno di una giornata in cui la Roma è tornata al successo dopo l'eliminazione in Europa League.