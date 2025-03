Il direttore sportivo del Bologna nel pre-partita: "Oggi è molto importante per la classifica e per il futuro delle due squadre. Castro e Dominguez convocati dall'Argentina? Siamo contenti, non erano conosciuti ma col lavoro quotidiano hanno raggiunto un traguardo personale molto importante. Le due squadre vogliono imporre il proprio gioco e hanno qualità: sarà una partita bella da vedere, il primo degli scontri diretti da qui alla fine"