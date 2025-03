Tante occasioni, nessun gol. A Venezia ci provano Raspadori (palo), McTominay e Lukaku nel primo tempo, senza dimenticare una chance per Simeone nel recupero. Anche il Venezia ha sfiorato la rete: un salvataggio sulla linea di Rrahmani e due occasioni nel finale di match per Gytkjaer e Nicolussi Caviglia. Conte a quota 61 come l'Inter (con Gasp a -3 nel giorno di Atalanta-Inter). Di Francesco sale a 20

