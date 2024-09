Solo un cambio (obbligato) per Gilardino rispetto alla squadra che ha battuto il Monza la scorsa settimana per 1-0. Nel suo 3-5-2 Gollini in porta, con De Winter, Vogliacco e Vasquez in difesa. Out Bani per infortunio. Sabelli e Martin sono gli esterni, con Messias, Badelj e Frendrup a centrocampo. In attacco confermato il tandem Vitinha-Pinamonti.





GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Vitinha, Pinamonti. All. Gilardino