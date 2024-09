Per il big match dello Stadium Thiago Motta conferma Savona in difesa, resta di nuovo fuori Danilo. Sulla trequarti, dietro a Vlahovic, ancora fiducia a Mbangula, con Cambiaso e Yildiz. Partono fuori gli ultimi arrivati Koopmeiners, Nico Gonzalez e Conceiçao, così come Douglas Luiz. Sorprese nella Roma: il giovane Pisilli dal 1' al posto di Paredes, subito in campo Saelemaekers, fuori Dybala: gioca Soulé. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW