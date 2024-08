"Le esclusioni di Theo e Leao? Magari le persone vedono questo come una punizione ma non sarà mai così. È una scelta per quel che abbiamo bisogno. Theo non sta fisicamente bene, ho parlato con loro e hanno capito. Serve fare delle scelte che sono il meglio per la squadra. Dobbiamo essere oggi una squadra, se vogliamo vincere. E la mia scelta è in funzione del momento dei giocatori, della squadra e di ciò di cui abbiamo bisogno".