L'allenatore del Milan chiarisce la questione Leao-Theo, rimasti lontani dalla squadra durante il cooling break: "Erano appena entrati e non avevano bisogno di riposare, per questi sono rimasti in campo. Non creiamo problemi dove non ci sono, anzi mi è piaciuta la loro reazione in campo". Sulla gara: "Buon primo tempo ma nel secondo abbiamo smesso di giocare"

Prima di parlare della gara nello specifico, l'allenatore del Milan fa chiarezza sull'episodio che ha fatto discutere durante il cooling break del secondo tempo quando Leao e Theo Hernandez erano rimasti in disparte rispetto alla squadra: "Non c'è alcun tipo di problema - dice l'allenatore -, loro erano entrati da due minuti e non avevano bisogno di riposare, per questo sono rimasti distanti. Non dobbiamo creare problemi dove non ci sono". Di nuovo sulla scelta di tenerli fuori: "Ho parlato con loro durante la settimana e hanno capito, mi è piaciuta la loro reazione in campo, dunque io vi dico la verità e se dico che non ci sono problemi è così". Pochi istanti prima a Milan TV Theo Hernandez confermava la stessa versione: "Eravamo in campo da due minuti, non ne avevamo bisogno. Poi la gente parla, dice cose non vere. Io e Rafa siamo sempre con la squadra per aiutare, ed è questo l'importante".