In un solo colpo, il Lecce trova primi punti, prima vittoria e primi gol della sua stagione. Contro il Cagliari basta una rete di Krstovic al 26'. Nonostante il rosso a Dorgu (rimediato sul finire di primo tempo), i giallorossi resistono agli assalti degli ospiti che però impattano su un Falcone in stato di grazia. Nel finale esordio in maglia Lecce per il colpo di mercato Ante Rebic

LA CLASSIFICA