Il Lecce è rimasto imbattuto in quattro delle sei trasferte di Serie A con Luca Gotti in panchina (2 vittorie, 2 pareggi) – tuttavia, l’ultimo successo esterno della formazione pugliese contro un’avversaria che inizia la giornata di campionato nelle prime cinque posizioni in classifica risale al 19 febbraio 2023 – 2-1 contro l’Atalanta, con Marco Baroni in panchina.