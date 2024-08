Così il direttore sportivo del Napoli nel pre-partita: "Dobbiamo essere orgogliosi del mercato fatto. Avevamo le idee chiare e aspettavamo la cessione di Osimhen, che però non è arrivata. Il presidente De Laurentiis ha quindi deciso di prendersi un rischio con gli acquisti. Osimhen? La situazione è estremamente chiara dalla fine dell’anno scorso e da inizio ritiro. Victor aveva espresso la volontà di non restare a Napoli: il mercato è stato complicato, pensavamo di aver chiuso una trattativa. Non è andata a buon fine. Abbiamo fatto investimenti importanti: preso Lukaku, rimasti Raspadori e Simeone. Noi manteniamo la nostra linea coerente, Osimhen ha fatto altre scelte. Il mercato è ancora aperto, ma non penso che Victor andrà in Arabia in questa sessione di mercato. Mario Rui? Situazione chiara anche nel suo caso. Folorunsho ha un contratto con noi di 5 anni, anche lui ha fatto delle scelte. Siamo completi, abbiamo fatto delle scelte e saremo coerenti con le nostre idee".