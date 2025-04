A Sky Sport ha parlato il dirigente rossonero Geoffrey Moncada prima del match: "Tutta la settimana i ragazzi hanno lavorato con la difesa a tre, ma non si tratta di una grande novità. Spesso Walker gioca più basso in fase di costruzione. Rischio razzismo per Maignan? Spero di no, gli abbiamo detto di concentrarsi sul match, è un bravo ragazzo e non merita nulla di irrispettoso. Con lui stiamo affrontando il discorso sul rinnovo". Sulla scelta del centravanti: "Sono contento di quelli che ci sono, è importante avere tanti giocatori che possono segnare". Sul suo ruolo futuro in attesa dell'arrivo del nuovo direttore sportivo: "Il mio ruolo non è importante, ciò che conta è aiutare il club. Continuo a fare scouting vedendo le partite e sono ora con la squadra, faccio tante cose per il Milan"