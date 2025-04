Paura Maignan, esce in barella dopo scontro

Momenti di paura a Udine per Maignan. Il portiere del Milan al 53' dell'anticipo di serie A si è scontrato, durante un'azione di gioco, col compagno di squadra Alex Jimenez restando a terra apparentemente privo di sensi. Immediato l'intervento dei sanitari, chiamati dai giocatori in campo, con Maignan uscito dal campo in barella fra gli applausi dei tifosi presenti allo stadio. Al suo posto Sportiello mentre Maignan che è cosciente, andrà in ospedale per controlli.

MAIGNAN, LA FOTOSEQUENZA DELLO SCONTRO CON JIMENEZ