Brutte notizie in casa Milan, Kyle Walker ha riportato la frattura del gomito ed è stato operato in giornata: "AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell'olecrano - si legge nella nota del club - L'operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione".

Ancora da valutare i tempi di recupero

Sono ancora da stabilire i tempi per il pieno recupero di Walker, tuttavia, l'intervento si è reso necessario per ridurre il periodo di riposo forzato del giocatore per provare a rendero nuovamente disponibile per Sergio Conceiçao per il finale della stagione. Walker è attualmente in prestito dal City e fino a questo momento era stato uno degli 'irrinunciabili' del tecnico portoghese. Con Emerson Royal ancora out, il recupero di Alessandro Florenzi è provvidenziale per avere almeno una doppia scelta oltre a quella plausibile di Alejandro Jimenez.