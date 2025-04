Ranieri in conferenza ha detto che El Shaarawy e Dovbyk stanno bene, ma dovrebbero comunque non giocare dal 1'. Titolare davanti Shomurodov supportato da Soulé e Baldanzi. Zanetti potrebbe cambiare pochissimo rispetto all'ultimo turno. Partita live sabato 19 aprile alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

RANIERI IN CONFERENZA: "NOI IN CHAMPIONS? SE LE ALTRE SBRACANO…"